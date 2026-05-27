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27.05.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Merz' Umfragewerten
BAYREUTH (dpa-AFX) - Der "Nordbayerische Kurier" zu Merz' Umfragewerten:
"Die Mehrheit der Deutschen steht Mitte-Rechts, wird aber Mitte-Links regiert. Daraus resultiert zwangsläufig ein Demokratieverdruss, der das System insgesamt gefährdet. Die Koalition aus Unionsparteien und SPD müsste sich viel stärker am mehrheitlichen Wählerwillen ausrichten, wird aber von internen Streitereien ausgebremst. Wer Friedrich Merz zum Kanzler wollte, weil er sich eine konservativ-liberale Wende erhofft hatte, bekommt nun allenfalls einen Hauch davon. Kein Wunder, dass Merz auf der Beliebtheitsskala der Politiker ganz hinten rangiert."/yyzz/DP/men
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