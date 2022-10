Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Polens Reparationsforderungen

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Polens Reparationsforderungen:

"Die Forderung dient allein der innenpolitischen Profilierung. Die PiS-Partei ist in Umfragen weit von ihren Höchstständen entfernt, die Anti-Deutsche-Karte soll das ändern. In den vergangenen Jahrzehnten hat das stets funktioniert. Die Schärfe in Ton und Aktion hat von Mal zu Mal zugenommen. So töricht wie in diesem Herbst ist die Reparationsforderung aber selten gewesen."/ra/DP/he