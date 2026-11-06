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06.11.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Steinmeier-Nachfolge
BAYREUTH (dpa-AFX) - 'Nordbayerischer Kurier' zu Steinmeier-Nachfolge
Ilse Aigner kennt also nicht nur das politische Geschäft, sondern genauso das echte Malochen. Mehrere Ministerpräsidenten und Landeschefs der CDU, aber auch prominente Akteure von SPD und Grünen haben sich bereits öffentlich hinter eine Kandidatur der CSU-Politikerin gestellt. Eine solche breite Rückendeckung ist selten in der Politik. Es wäre fast schon fahrlässig, dieser nicht nachzugehen./yyzz/DP/zb
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