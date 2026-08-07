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07.08.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Verhandlungen Iran/Oman
BAYREUTH (dpa-AFX) - 'Nordbayerischer Kurier' zu Verhandlungen Iran/Oman
Allein der Fakt, dass die USA an diesen Gesprächen nicht beteiligt sind, entlarvt, wie sicher sich die Iraner ihrer Sache sind. Ihr Spiel auf Zeit und ihre treffsichere Analyse von Trumps Wankelmütigkeit im Krieg scheinen sich auszuzahlen. Käme die Regelung wie geplant, dann hätten sie auf lange Sicht die Kontrolle über die Straße von Hormus. Sie könnten jederzeit erneut den Golfstaaten den Zugang abschneiden und die Weltwirtschaft erpressen. Von Trumps Zielen (...) ist längst keine Rede mehr./yyzz/DP/zb
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