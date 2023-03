Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Volkskongress in China

BAYREUTH (dpa-AFX) - 'Nordbayerischer Kurier' zu Volkskongress in China:

Noch können ausländische, vor allem deutsche Unternehmen gut in China verdienen. Noch können beide Länder bestens voneinander profitieren. Mittelfristig wird sich das ändern. Wenn die Zeit dafür reif ist, werden Xi oder seine Nachfolger stärker die nationale Karte spielen. Make China greatagain kann es in nicht all zu ferner Zukunft auch rund 11 000 Kilometer von Washington entfernt heißen. Mit all den unschönen Konsequenzen, die man aus der Zeit eines Donald Trump noch kennt.