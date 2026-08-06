Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Wasser/Umwelt

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Wasser /Umwelt:

"Vor allem die Energiewirtschaft und die Chemieindustrie benötigen Wasser in einem Maß, das das der Privathaushalte bei Weitem übersteigt. Künftig kommt der Verbrauch von immer mehr Rechenzentren hinzu. Bemerkenswert ist, wie wenig Transparenz es zur Wasserentnahme in Deutschland gibt. Angesichts der neuen Verhältnisse ist das nicht zeitgemäß. Für die Wirtschaft müssen Anreize zur Sparsamkeit geschaffen werden."/yyzz/DP/he