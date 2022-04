Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zum Osterpaket Habecks

BAYREUTH (dpa-AFX) - 'Westfälische Nachrichten' zum Rückzieher Lauterbachs

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass man all dies auch ohne Putins Krieg hätte wissen können. Viel zu lang wurde in deutschen Bundesregierungen und Konzernzentralen verdrängt, dass Energie- und Sicherheitsfragen fast immer miteinander verknüpft sind. Der Klimaschutz allein reichte bislang nicht als Argument, um die Energiewende nennenswert voranzubringen. Billiges russisches Erdgas vernebelte die Sinne. Das immerhin hat sich in den vergangenen Wochen grundlegend geändert. Wladimir Putin als Beschleuniger der ökologischen Transformation: Das passt zu diesen absurden Zeiten./kkü/DP/zb