Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zur Hilfe für Syrien

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zur Hilfe für Syrien:

"Wie in der Türkei brauchen auch die Erdbebenopfer in Syrien so schnell wie möglich Unterstützung von außen. Deshalb ist es richtig, dass Europa jetzt Millionensummen für Syrien bereitstellt. Die Europäer werden sich die Hände schmutzig machen müssen, um über eine, wenn auch nur indirekte, Kooperation mit einem Diktator und einer Dschihadisten-Gruppe an die Hilfsbedürftigen heranzukommen. Aber sie müssen es tun."/yyzz/DP/he