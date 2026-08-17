|
17.08.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zur neuen EU-Verpackungsverordnung
BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zur neuen EU-Verpackungsverordnung:
Um ein ganzes Viertel wolle die EU die bürokratischen Vorgaben für Firmen senken, für kleine und mittelständische um mehr als ein Drittel, kündigte Ursula von der Leyen im vergangenen Jahn 2025 an. Geblieben ist von den Versprechen wenig. Im Gegenteil: Mit der gerade in Kraft getretenen Verpackungsverordnung beweist die EU wieder mal ein zielklares Gespür dafür, wie man Menschen und Unternehmen mit möglichst viel Bürokratie das Leben schwer machen kann./yyzz/DP/mis
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.