Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' (Oldenburg) zu Merz

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Friedrich Merz

Na sowas! Das mag denken, wer die aktuellen Äußerungen von Friedrich Merz am Wochenende wahrgenommen hat. Vor Kurzen noch feuerte der frühere Unionsfraktionschef aus der Abteilung Attacke scharfe Breitseiten gegen die Bundesregierung und Angela Merkel (und wollte mit seiner Kritik natürlich auch die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer treffen). Jetzt sandte er versöhnliche Töne in Richtung Parteiführung. "Sie hat unser aller Unterstützung verdient - auch wenn es schwierig wird", meinte Merz. Noch vor Kurzem war dagegen in seinen Augen alles "grottenschlecht". Siehe da! Man darf die ganze Sache folgendermaßen einordnen: Der Möchtegern-CDU-Vorsitzende und wohl auch Möchtegern-Kanzlerkandidat der Union hat einfach mal einen rausgehauen, um zu testen, ob die Partei mehrheitlich bereit ist, ihn auf den Schild zu heben. Doch dafür ist die Zeit offenbar (noch) nicht reif Merz hat das erkannt und beim Thema Attacke einen Gang zurückgeschaltet./zz/DP/mis