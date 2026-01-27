|
27.01.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Debatte über Recht auf Teilzeit
OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Debatte über Recht auf Teilzeit:
"Vielleicht sollte die Union lieber dafür sorgen, dass diejenigen, die derzeit gar keine Arbeit haben, vernünftige Weiterbildungs- und Jobangebote bekommen, damit sie sich nicht nur von einem Hilfsarbeiterjob zum nächsten hangeln, sondern dabei irgendwann helfen, die Fachkräftelücke zu füllen. Und vielleicht sollte die Union zudem in der Wirtschaftspolitik die richtigen Weichen stellen, damit es für all die "faulen" Bürger überhaupt genügend zukunftssichere Arbeitsplätze gibt. Das sind gute Aufgaben, auf die sich die Union mit voller Arbeitskraft stürzen sollte."/yyzz/DP/stw
