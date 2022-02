Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Deutschland/Ukraine-Krieg

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Deutschland/Ukraine-Krieg:

"Der Kanzler spricht davon, dass Zwei-Prozent-Ziel im Verteidigungsetat einzuhalten. Es wurde höchste Zeit. Wir erinnern uns: Als in den USA der Präsident noch Trump hieß, galten seine Forderungen genau danach als unverschämte Zumutung - quer durch das politische Spektrum. Dabei hätte eine kriegstüchtige Bundeswehr zur Abschreckung einer aggressiven Macht wie Russland enorm beigetragen. Deutschland liefert nun Waffen an die Ukraine. Das kann man machen. Man muss sich nur im Klaren sein, dass wir damit von einem missbilligenden Zuschauer zu einem indirekten Kriegsteilnehmer werden. Es ist unbedingt nötig, Russland abzuschrecken. Es ist falsch, zu Gunsten der Ukraine einzugreifen. Schon versetzen die Russen ihre Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft. Olaf Scholz hat die Chance, als Kanzler in die Geschichte einzugehen, der Irrtümer seiner Vorgängerin korrigiert. Kaum möchte er wohl als Kriegskanzler dort auftauchen. Aber auch das ist möglich."/al/DP/he