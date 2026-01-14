|
14.01.2026 05:34:41
Pressestimme: "Nordwest-Zeitung" zu Erbschaftssteuer
OLDENBURG (dpa-AFX) - Die "Nordwest-Zeitung" zu Erbschaftssteuer:
"Was das SPD-Konzept angeht, so ist das Schröpfen des Mittelstandes ausgerechnet in einer Phase des wirtschaftlichen Niedergangs eine prima Idee! Aber natürlich nur, wenn man dazu beitragen will, diesen Abstieg noch zu beschleunigen. Da helfen auch keine Nebelkerzen wie die Fünf-Millionen-Schwelle für Betriebsvermögen. Die sind bei den meisten Mittelständlern schnell erreicht. Kommen solche enteignungsgleichen Eingriffe ins Eigentum, lohnt sich Unternehmertum im Lande noch weniger."/yyzz/DP/men
