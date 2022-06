Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu EZB, Zinsen und Inflation

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu EZB, Zinsen und Inflation:

"Die Inflation im Euroraum hat die Europäische Zentralbank in den vergangenen Jahren selbst verursacht. Durch Negativzinsen und den Ankauf von Staatsanleihen hat sie den Markt mit Geld überschwemmt, das aus dem Nichts geschaffen wurde. Damit sollte die Konjunktur angekurbelt werden. Dieser massiv erhöhten Geldmenge stehen immer weniger Waren und Dienstleistungsangebote gegenüber - die Preise steigen. Verknappung von Rohstoff- und Energieangeboten sowie gerissene Lieferketten verschärfen die Lage, sind jedoch nicht Ursache der Inflationskrise. Die EZB hat zudem ihr Mandat verletzt. Das besteht in der Erhaltung der Geldwertstabilität - nicht in Konjunkturpolitik. Was nun beschlossen wurde, ist zu spät und zu wenig. Der Geist ist längst aus der Flasche."/be/DP/jha