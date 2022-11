Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Fußball/Politik

OLDENBURG (dpa-AFX) - Die "Nordwest-Zeitung" zu Fußball/Politik:

"Spieler, Funktionäre und Publikum schimpfen also auf die Fifa und auf Katar, machen aber anderseits in ihrer überwiegenden Mehrheit bei der WM-Farce fleißig mit - und verhelfen damit der korrupten Fußball-Mafia sowie der brutalen islamischen Diktatur genau zu dem, was diese beiden erreichen wollen. Dabei wäre es doch für wirklich ehrliche Moralisten sehr leicht, den Laden hochgehen zu lassen. Es würde reichen, die Koffer zu packen. Wenn es bei "Der Mannschaft" in Katar nicht einmal für diese Konsequenz gemäß den eigenen Maßstäben reicht - dann kann man woke Moralansprüche nur noch unter "Heuchelei" buchen. Es handelt sich um billige Tugendprotzerei, die sich in dem Moment in Luft auflöst, in dem Konsequenzen notwendig werden und Haltung einen Preis fordert."/yyzz/DP/men