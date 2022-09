Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Scholz am Golf

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Scholz am Golf:

"Der Kanzler der Energiekrise, Olaf Scholz, versucht, den Teufel durch Beelzebub auszutreiben. Trotz gegenteiliger Beteuerung wird es wohl auf neue Abhängigkeiten hinauslaufen. Das ist keine schöne Perspektive, denn die Akteure am Golf sind nicht weniger skrupellos, unzuverlässig und verkommen, als es der Chef im Kreml ist. In Riad schüttelt Scholz die Hand des Kronprinzen Mohammed bin Salman. Das ist der Mann, der 2018 den Journalisten Jamal Khashoggi foltern, töten und zerstückeln ließ. Saudi-Arabien ist im Jemen eine kriegführende Macht - ebenso wie Russland in der Ukraine -, Katar noch immer Hauptsponsor des islamischen Terrors. Im Grunde finanzieren wir durch unsere Einkäufe am Golf also zum einen den internationalen Terror und zum anderen einen von allen Seiten mit höchster Brutalität geführten Krieg. Letzterer aber interessiert den guten Deutschen dieser Tage wenig - er ist ja so weit weg."/be/DP/he