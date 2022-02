Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Ukraine-Krise

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Ukraine-Krise:

"Russland diktierte im Konflikt Handeln und Verlauf. Moskau eskalierte und deeskalierte, nach Wunsch. Es war nicht westlicher Druck, der zu (vorübergehender?) Entspannung führte - es war Russland, das die Choreographie schrieb. Das lag an der Rückversicherung durch das enge Verhältnis zu China, das mit voller Absicht während der Olympischen Spiele in Peking demonstriert wurde. Gegen Wirtschaftssanktionen fühlt sich Moskau so gewappnet, und tatsächlich könnte der Westen ihm nur nachhaltig wehtun, wenn er sich energetisch komplett von Russland löste. Ohne Frage wäre dies ein strategisches Gebot der Stunde gegenüber einer Macht, deren Interessen sich nur bedingt mit denen des Westens decken."/yyzz/DP/nas