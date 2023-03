Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Wagenknecht/mögliche Parteigründung

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Wagenknecht/mögliche Parteigründung:

"Was passiert, wenn Sahra Wagenknecht eine Partei gründet, und wie sieht die wohl aus? Wir hätten es erstmals mit einer Hufeisen-Partei zu tun. Das heißt, die Klientel würde sich an den Rändern dessen rekrutieren, das man als "Rechts" und "Links" bezeichnet. Sie wäre antikapitalistisch, antiliberal, stellte radikale soziale Forderungen und hätte keine Probleme mit nationalen Politikbezügen. Die Wagenknecht-Partei wäre also eine Art nationalbolschewistische Partei, eine Querfront, ohne identitätspolitisches Chichi, das auch viele "klassische Linke" abstößt, eine Partei, die konsequent gegen die Unterstützung der Ukraine wäre. Wenn sich aber sämtliche Parteien der Regierung und der Opposition, mit Ausnahme der im Abseits stehenden AfD, als Kriegsparteien positionieren, muss man sich nicht wundern, dass es Humus für eine Wagenknecht-Querfront gibt."/yyzz/DP/he