Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zur Rente

OLDENBURG (dpa-AFX) - Die "Nordwest-Zeitung" zur Rente:

"Die gesetzliche Rente lässt dem Einzelnen de facto keine Wahl, wann er nicht mehr arbeiten will. Warum? Weil auf Teufel komm raus ein System stabilisiert wird, das immer höhere Beiträge und Steuerzuschüsse verschlingt aber immer weniger Leistung erbringt. Und nun möchte der Kanzler auch noch das Arbeitskräfte-Problem der Wirtschaft lösen, indem man Alte per finanzieller Daumenschraube zum Weiterarbeiten zwingt? Systemwechsel tut not: hin zu einer kleinen Grundrente für alle, die das Existenzminimum abdeckt und durch kleine Beiträge aller finanziert wird. Für den Rest sorgt jeder individuell - und entscheidet dann auch selbst, wann er aufhört zu arbeiten."/yyzz/DP/men