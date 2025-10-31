31.10.2025 05:34:38

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' Halloween/Reformationstag/Allerheiligen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Halloween/Reformationstag/Allerheiligen:

"Da hat Halloween noch mehr Chancen, diese Tage zu beherrschen - jeder Versuch der Protestanten, den Reformationstag höher zu halten, ist vergebliche Müh' in der Aufmerksamkeitsökonomie des Landes. Süßes oder Saures hat den Kampf der konkurrierenden Feste längst für sich entschieden: Perfekt zu vermarkten, mit Süßem, Saurem, mit Masken. Ein Spaß für Kinder, der manche Erwachsene nervt. Alles nur Konsum, rümpfen moralinsaure Kulturpessimisten die Nase. Ja, schon. Aber: Wie war das mit Weihnachten? Seit August liegen Dominosteine in den Regalen, Adventskalender fluten die Läden: Die Durchkommerzialisierung des Christfests hat Halloween nicht erreicht."/DP/jha

