|
06.02.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' über Sanierungsstau bei Deutscher Bahn
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" über Sanierungsstau bei der Deutschen Bahn:
"Wie bei den anderen Projekten stellt sich die Frage, was man dafür bekommt. Die Zahlen für den Tausch von Gleisen, Weichen und Oberleitung mögen sich beeindruckend lesen. Aber eine Kapazitätssteigerung auf einer der verkehrsreichsten Strecken im Freistaat wird es nicht geben, das schließt die DB selbst aus..."/DP/jha
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.