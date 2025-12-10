|
10.12.2025 05:34:41
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu AfD-Anfragen kritische Infrastruktur
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu AfD-Anfragen zur kritischen Infrastruktur:
Es ist zu viel der Ehre für die AfD. Der russische Diktator braucht ihre bayerischen Abgeordneten nicht, wenn er die Infrastruktur ausspähen lässt. Putin hat andere, effizientere Möglichkeiten, vom Satelliten weit droben bis zu Drohnen und Spionen ganz unten. Zumal die Abgeordneten ihre Erkenntnisse aus den Anfragen ihm gar nicht weiterleiten müssten: Sie sind öffentlich zugänglich. Die Aufgabe, die der Kriegsherr den deutschen Rechtsextremisten zugedacht hat, ist subtiler. Sie sollen für ihn die Demokratie zersetzen, den Staat aushöhlen, die etablierten Parteien in Verruf bringen, Angst und Ressentiments schüren./yyzz/DP/mis
