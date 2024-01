Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu AfD-Parteiverbotsverfahren rückt näher

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu AfD-Parteiverbotsverfahren rückt näher:

"Viele rechnen laut einer Umfrage sogar mit einem Ministerpräsidenten aus Reihen der Populisten. Der AfD kommt der Wirbel entgegen, das war am Wochenende beim bayerischen Parteitag in Greding nicht anders. Da wird so getan, als sei alles in Ordnung. Und wenn es um den wegen Volksverhetzung angeklagten Landtagsabgeordneten Daniel Halemba aus Würzburg geht, zeigt sich erneut, wie Spitzenvertreter der AfD jegliche klare Distanzierung scheuen. Die Weimarer Republik ist am Ende an zu wenig Demokraten gescheitert, unsere Republik könnte durch mangelnde Entschlossenheit der demokratischen Mehrheit in Gefahr geraten."/yyzz/DP/nas