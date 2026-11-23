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23.11.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu AfD/Sachsen-Anhalt
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu AfD/Sachsen-Anhalt:
"In Sachsen-Anhalt peilt Landtagsvizepräsident Hans-Thomas Tillschneider erstaunlich offen eine Abkehr von der Wissenschaftsfreiheit an und empfiehlt die Hochschulpolitik der Nazis ab 1933. Es wird immer sichtbarer, wohin die AfD steuert: weg von der Demokratie, hin zu einer nationalistischen Autokratie. Und viele ihrer Wähler wollen das offensichtlich so."/yyzz/DP/he
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