28.08.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Annalena Baerbock

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Annalena Baerbock:

Aktuell entzündet sich der Hass daran, dass sie (Annalena Baerbock) eine zunächst auf drei Jahre befristete Praxis-Professur für globale Politik übernimmt. Da engagiert also die private amerikanische Elite-Uni Columbia eine Frau, die lange in der internationalen Politik unterwegs war, zuletzt als Präsidentin der UN-Generalversammlung, um dem Nachwuchs praktische Erfahrungen zu vermitteln. Nicht der deutsche Steuerzahler bezahlt das, sondern eine im harten Wettbewerb stehende Uni. Aus der Bundesrepublik kommen Schmähungen ohne Ende, manchmal mit haarsträubenden Rechtschreibfehlern, in denen es zum Beispiel "Dumm, dümmer, Professor" heißt. Immer wieder würden "Politiker ohne Qualifikation" "weiter nach oben befördert", wird kritisiert - gerade so, als ob eine US-Uni (weltweit Platz 20 im Universitätsranking) nicht selbst entscheiden dürfte, wen sie anstellt./yyzz/DP/mis

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