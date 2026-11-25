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25.11.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Appell auf Lohnverzicht bei Schaeffler
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Appell auf Lohnverzicht bei Schaeffler:
Man stelle sich die Empörung vor, wenn der Vorstand nur auf die Beschäftigten zeigen und nicht sein eigenes Gehalt kürzen würde. Der Schritt ist zwar eher symbolisch, aber doch sinnvoll. Grundsätzlich ist auch die Idee nicht verkehrt, weitere Stellenstreichungen durch Einsparungen beim Gehalt zu verhindern. Not macht erfinderisch, und als Notlösung sollte dieser Vorschlag durchaus diskutiert werden, statt ihn reflexhaft abzulehnen./yyzz/DP/mis
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