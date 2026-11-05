05.11.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Ausgang der US-Midterms

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Ausgang der US-Midterms:

"Die Konsequenzen für die Präsidentschaftswahlen 2028 könnten dramatisch sein. Ohne die Wahlleutestimmen aus Texas werden die Republikaner das Weiße Haus nicht halten können. Das wusste der reichste Mann der Welt, der seinen Wohnsitz in den Niedrigsteuerstaat verlegt hatte. Elon Musk pumpte die unerhörte Summe von fast 500 Millionen Dollar in die Midterms, um seinen Freunden in Texas und Trump zu helfen. Wie sich auch andere US-Oligarchen mit beispiellosen Großspenden bei dem MAGA-Führer für dessen Wohltaten erkenntlich zeigten. Das Geld reichte nicht, den Aufstand an der Urne zu stoppen."/DP/jha

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