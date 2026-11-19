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19.11.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu BSW-Urteil
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu BSW-Urteil:
"Ein BSW mit bundespolitischem Einfluss kann man sich wirklich nicht wünschen. Das zeigt allein ihr unseliger Einfluss im Bundesland Sachsen-Anhalt, wo diese Partei der AfD ständig zu Abstimmungserfolgen verhilft, gleichzeitig aber nichts mit einer Regierungsbeteiligung zu tun haben will. Das ist so ziemlich die schlechteste und feigste Lösung, entspricht aber dem zerstörerischen Charakter, den Sahra Wagenknecht seit jeher auf die Politik ausübt."/DP/jha
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