Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu China/Einstieg Hamburger Hafen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zu China/Einstieg Hamburger Hafen

Das ist schwer zu fassen: Verschärft Deutschland seine ohnehin schon recht hohe Abhängigkeit von China ganz bewusst - und ausgerechnet in einer Zeit, in der alle sehr zu Recht von "kritischer Infrastruktur" reden? Dazu zählt auch ein Hafen. Denn der lässt sich im Krisen- oder Kriegsfall abriegeln - womöglich dann durch China, um Europa vom Rest der Welt abzuschotten. Ein Szenario, das Sicherheitsexperten für nicht unrealistisch erachten. Xi Jinping hat auf dem Parteitag, in dem er alle Kritiker - sofern noch vorhanden - ins Abseits stieß, sehr klargemacht, dass China Taiwan zurückholen will ins "Reich der Mitte", auch mit Gewalt. Und Deutschland will diesen Kurs allen Ernstes stützen? Die Fehler wiederholen, die es mit Russland gemacht hat?/be/DP/zb