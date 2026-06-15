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15.06.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu CSU/Mütterrente
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu CSU/Mütterrente:
"Es passt ins Bild, dass die CSU unter Söder den Rentnern nicht an den Geldbeutel gehen wird, dass sie nicht auch ihre Solidarität einfordert. Nur die Jüngeren sollen liefern, verzichten und zahlen. Nicht einmal vor einem Aus für ein angepasstes Bafög schreckt die Partei zurück, statt es vehement einzufordern. Aus Gerechtigkeit den Jungen gegenüber - und aus dem Bewusstsein heraus, dass sie die wirtschaftliche Zukunft dieses Landes sind und damit die Stütze der Älteren. Es gäbe viel zu diskutieren, auch in der CSU. Doch die Jüngeren sollten nicht viel erwarten, das schützt vor Enttäuschungen. Denn Kampfesmut vor dem Chef hat die Partei noch nie ausgezeichnet."/yyzz/DP/he
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