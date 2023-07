Pressestimme/'Nürnberger Nachrichten' zu: Das teure Scheuer-Erbe

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu: Das teure Scheuer-Erbe:

"Warum hielten die CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer (unter seiner Ägide konnte Scheuer aufsteigen) und Markus Söder (unter dessen Führung er immer weitermachen durfte) solange an dem Niederbayern fest? Vor allem Söders Verhalten ist erstaunlich. Der Nürnberger ist schließlich bekannt dafür, nicht allzu lange zu fackeln, wenn ihm Parteifreunde im Weg stehen oder nicht reüssieren. Erinnert sei hier an den Fall Ludwig Spaenle, der als Kabinettsmitglied eiskalt abserviert wurde, oder an die Ex-Gesundheitsministerin Melanie Huml, die nach Brüssel "versetzt" wurde, um Platz für einen Söder-Getreuen zu machen. Nur bei Scheuer hielt Söder still. Gab es niemanden aus den eigenen Reihen, der das Zeug zum Verkehrsminister gehabt hätte?"/ra/DP/nas