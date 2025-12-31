31.12.2025 05:34:39

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu den Jahren 2025 und 2026

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu den Jahren 2025 und 2026:

"Donald Trump (steht) als Mann des Jahres wie kein Zweiter für 2025: Es geht weiterhin bergab mit den freiheitlich-demokratischen Gesellschaften, Autokraten sind auf dem Vormarsch. (...) Die deutschen Sorgen wirken angesichts dieser globalen Herausforderungen geradezu verschwindend gering. Auch das wäre womöglich eine lohnenswerte Perspektive für das neue Jahr. Denn viele in unserem Land kreisen zu sehr um sich selbst - statt die Demokratie energisch und ernsthaft zu verteidigen. Trumps Tun sollte Mahnung genug sein. Es geht um viel im Jahr 2026!"/yyzz/DP/nas

