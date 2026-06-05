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05.06.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Deutschland/Vereinte Nationen
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Deutschland/Vereinte Nationen:
"Diese Niederlage hat viele Ursachen. Zum einen wurde viel zu spät angefangen, um eine ausreichende Stimmenzahl zu werben. Doch gerade in der Uno ist es so, dass ohne Netzwerken gar nichts geht. Schon vor Jahren hätte man das stärker betreiben müssen. Damit ragt also das Versagen noch in die Ampel-Zeiten hinein, ohne die seit einem Jahr regierende schwarz-rote Koalition ganz entlasten zu können. Ein weiterer Verdacht: Die Welt hat die Neigung Deutschlands, sich zum Lehrmeister für andere zu machen, gründlich satt. Da passte es wie die Faust aufs Auge, dass ausgerechnet Annalena Baerbock als Präsidentin der Vollversammlung das Ergebnis verkünden musste, die in ihrer Zeit als Außenministerin gerne Haltungsnoten an andere Staaten verteilte."/yyzz/DP/he
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