29.12.2025 05:34:38
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Diskussion um das Silvester-Feuerwerk
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Diskussion um das Silvester-Feuerwerk:
"Und was spricht gegen mehr kommunal organisierte Feuerwerke, kombiniert mit Musik und modernen Licht- und Drohnenshows, für deren Durchführung die Menschen ihr Böllerbudget zur Verfügung stellen? Wer liebgewonnene Rituale verändern will, wird viel mehr solche Alternativen anbieten müssen."/yyzz/DP/he
