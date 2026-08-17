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17.08.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu dürren Worten des Kanzlers zur Dürre
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu dürren Worten des Kanzlers zur Dürre:
Merz sieht keinen Grund, seinen Urlaub (in Deutschland) zu unterbrechen. Nahbar und mitfühlend zu wirken, das gelingt ihm ganz selten. Nun verpassen sein Kabinett und der Kanzler jene Chance, die bekanntlich in jeder Krise steckt: Warum lässt diese Regierung die Gelegenheit verstreichen, mit einem Hitze-Gipfel zu zeigen, dass sie den Ernst der Lage erkannt hat? Vielleicht deshalb, weil CDU und CSU weite Teile der Klimapolitik abgeräumt haben. Weil die Union darin nur eine Belastung sieht./yyzz/DP/mis
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