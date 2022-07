Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Fliegen muss teurer werden

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zu Fliegen muss teurer werden

Was sich derzeit an den Flughäfen und bei den Airlines abspielt, ist dem Fachkräftemangel geschuldet, der viele Unternehmen in ganz Deutschland trifft. Nur an den Flughäfen wird er besonders deutlich - und wirkt sich unmittelbar auf uns alle drastisch aus. Die Lösung kann nur sein: Die Arbeitgeber müssen attraktivere Arbeitsplätze mit fairer Bezahlung schaffen, damit das Personal zurückkehrt. Im Umkehrschluss werden die Flugtickets zwar teurer. Doch wer pünktlich und sicher mit dem Flugzeug verreisen will, sollte einen höheren Preis akzeptieren./ra/DP/zb