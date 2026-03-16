Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Folgen des Iran-Krieges

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Folgen des Iran-Krieges:

"Trump hat bisher also dies erreicht: dramatische Preissprünge bei fossilen Energien, die auch ihn unter Druck setzen, gerade vor den näher rückenden Zwischenwahlen. Düpierte Noch-Partner im Rest des Westens, darunter auch Kanzler Merz, der Trumps brandgefährliche Abenteuer wenigstens kritisiert. Und: Der Präsident, der den Ukraine-Krieg mal binnen eines Tages beenden wollte, dürfte diesen Krieg wohl bald vergessen. Weil der Mann, der den Friedensnobelpreis will, einen noch brisanteren Krieg losbrach. Was für eine Bilanz!"/yyzz/DP/he