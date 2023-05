Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Franconian Valley

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Franconian Valley:

"Das neue Forschungszentrum würde zudem Europas Abhängigkeit von den bisherigen Hauptproduktionsstandorten in Asien und Amerika verringern. Ein Argument, das in Zeiten globaler Krisen nicht zu unterschätzen ist. Und im Übrigen auch die Begründung für zu erwartende Fördermittel aus Brüssel. Allerdings, dies sei nochmals erwähnt, bewegen sich die Ankündigungen im "Hätte, wäre, könnte"-Bereich. Noch gibt es keine definitive Zusage, noch fehlt es an einem konkreten Standort, und noch liegt auch keine kartellrechtliche Genehmigung für die Großinvestition vor. Die kürzlich gescheiterte Ansiedlung des ICE-Werks sollte Mahnung genug sein, um die Sektkorken nicht vorzeitig knallen zu lassen."/DP/jha