Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu GDL/Bahn

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu GDL/Bahn:

"Nun haben es beide Seiten in der Hand, die Tarifautonomie mit einem passgenauen Kompromiss zu stärken. Im Idealfall kann daraus ein Signal werden, dessen Bedeutung über den reinen Abschluss deutlich hinausreichen könnte. Dann nämlich, wenn der Beweis gelingt, dass Verhandeln immer besser ist, als sich frontal zu beharken und bekämpfen. Dass Kompromisse keine Schwäche sind, sondern im Gegenteil eine Stärke in einer Demokratie, die auf Ausgleich und Gespräche setzt. Dass es nichts bringt, sich wüst zu beschimpfen, wie dies in dieser Runde geschah: Diese Botschaft wäre gut fürs ganze Land."/al/DP/jha