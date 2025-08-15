15.08.2025 05:34:40

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu gefühltem Verschwinden der Sommerpause

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu gefühltem Verschwinden der Sommerpause:

"Heute kehrt niemals wirkliche Ruhe ein - weder für die Politiker noch für uns Bürger. Atemlos verfolgen wir jeden Tag, was das mächtigste Irrlicht der Welt in Washington von sich gibt. Trump scheint übrigens der einzige, der es sich leisten kann, einen guten Teil seiner Zeit bei bester Laune auf dem Golfplatz zu verbringen."/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
10.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.08.25 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.25 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Trump-Putin-Treffen: US-Börsen letztlich kaum verändert -- ATX beendet Handel deutlich im Plus -- DAX schlussendlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt konnten am Donnerstag zulegen. Die US-Indizes traten nahezu auf der Stelle. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen