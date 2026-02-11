|
11.02.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Gewalt-Dunkelfeldstudie
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Gewalt-Dunkelfeldstudie:
"Gefragt sind auch Tugenden, die in raueren Zeiten rar zu werden drohen: Solidarität, Mut und Zivilcourage. Solidarität mit den Opfern, die Rückhalt brauchen und Zuneigung statt Hass. Mut, mit Menschen zu brechen, die offensichtlich zu Gewalt oder auch "nur" zu anzüglichen Witzen oder Bemerkungen neigen - mit solchen vermeintlich harmlosen Herabwürdigungen nämlich fangen psychische Gewalt und Demütigung oft an. Und Zivilcourage: Wer mitkriegt, dass in seinem Umfeld geschlagen, geschrien, Gewalt ausgeübt wird, der braucht viel Mut, um einzuschreiten - mit Hilfe oder auch mit einer Anzeige. Nur so kann das fürchterlich große Dunkelfeld etwas heller werden."/DP/jha
