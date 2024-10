Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Greta Thunberg

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Greta Thunberg:

Spätestens nach dem Terror der Hamas gegen Israel am 7. Oktober 2023 entdeckte Thunberg ihr neues Kampfgebiet: Vom Klima war seitdem wenig die Rede, von Attacken auf Israel umso mehr. Am Montag, dem Jahrestag des Massakers, nahm sie an einer am Ende gewalttätigen Pro-Palästina-Demo in Kreuzberg teil, Seite an Seite mit Islamisten. Danach prangerte sie einen angeblich brutalen Polizeieinsatz gegen angeblich friedliche Demonstranten an. Nun wurde ein Protestcamp in Dortmund von der Polizei aufgelöst, weil Thunberg es besuchen wollte. Die CDU fordert ein Einreiseverbot für Thunberg und eine (angebrachte) Distanzierung der FFF-Bewegung. Was für ein Absturz. So wichtig das Anliegen Thunbergs war und ist - sie hat sich massiv beschädigt. Und surft leider auf einem Thema, das bei zu vielen Jugendlichen angesagt ist: einseitige, oft antisemitische Israel-Feindschaft. Man muss ihr nun zurufen: How dare you?/yyzz/DP/mis