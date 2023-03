Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Hochsee-Abkommen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zu Hochsee-Abkommen:

Dennoch ist das Papier ein starkes Signal: Doch, die Menschheit kann es noch schaffen. Wenn sie sich zusammenrauft, sich auf Ziele einigt, deren Notwendigkeit seit Jahren nur beschworen werden. Und: Internationale Vereinbarungen sind machbar. Die Welt braucht mehr davon. Momentan lenkt Putins Krieg davon ab, was an Wichtigerem auf die Tagesordnung der Weltgemeinschaft gesetzt werden müsste: entschlossenere Anstrengungen fürs Überleben der Menschheit. Und damit auch der Ozeane. Sonst droht so etwas wie der Schwarm./yyzz/DP/mis