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25.09.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu IG-Metall-Forderungen
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu IG-Metall-Forderungen:
"Eine Rückkehr zu alten Stärken des Standorts Deutschland ist denkbar. Das waren: gefragte Export-Produkte, besser und daher auch teurer als andere; der wichtige "Vorsprung durch Technik"; gut ausgebildete Fachkräfte und eine geschmeidige Tarifpolitik, die für sozialen Frieden sorgt. Daran anzuknüpfen wäre dringlich. Die IG Metall hat nun ihre Lohnforderung aufgestellt, sie will fünf Prozent mehr. Zu hoch, rufen die Arbeitgeberverbände reflexartig. Aber das stimmt nicht. Es ist ja eine Forderung, kein Abschluss - der natürlich spürbar niedriger liegen wird. Daher ist das Ziel durchaus moderat und der Lage angemessen - zumal akzeptable Lohnerhöhungen den Konsum stärken."/yyzz/DP/nas
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