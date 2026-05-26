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26.05.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Israel
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Israel:
"Niemand im politischen Berlin scheint den Unterschied zu verstehen: Kritik am Kurs der israelischen Regierung ist nicht Kritik am Staat Israel per se und kratzt auch nicht an dessen Existenzrecht. Doch wer zu fortgesetztem Bruch des Völkerrechts schweigt, zu ethnischen Säuberungen, wer wegsieht bei offenkundigen Menschenrechtsverletzungen, wenn etwa Israels Polizeiminister Itamar Ben-Gvir Aktivisten der Gaza-Hilfsflotte verhöhnt, demütigt und misshandeln lässt, der macht sich mitschuldig und sollte sich dringend die Frage stellen: "Ist mein moralischer Kompass noch korrekt ausgerichtet?"/yyzz/DP/he
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