Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Israels Polizeiminister

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Israels Polizeiminister:

"Die Sicherheit Israels sei deutsche Staatsräson, sagte die damalige Kanzlerin Angela Merkel 2008 vor der Knesset. Nun gefährden nicht nur Ben-Gvirs menschenverachtende Hasstiraden Israels Sicherheit und sein Ansehen. Daher sind Konsequenzen nötig. Etliche Staaten verhängten schon vor Monaten Sanktionen gegen Ben-Gvir und Finanzminister Bezalel Smotrich. Es wird Zeit, dass sich die EU insgesamt und Deutschland ähnlich positionieren."/yyzz/DP/stw