Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Judenhass an Schulen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu Judenhass an Schulen:

"Umso fataler ist es, dass etwa der Bund ab 2024 die Mittel für das Programm "Respekt Coaches" streichen will - eine katastrophale Fehlentscheidung. Denn an gut 400 Standorten in Deutschland machen Fachkräfte genau das: junge Menschen vor Extremismus, Rassismus oder gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu sensibilisieren und zu schützen. Gleichzeitig müssen die Stimmen der Vernunft lauter sein als die der populistischen Schreihälse, gefragt ist verbales Fingerspitzengefühl und ein Schulterschluss aller demokratischen Kräfte: Das Problem ist nicht die Einwanderung. Sondern Menschen, denen Wissen und Verständnis für demokratische Werte fehlen - dazu gehören auch gebürtige Deutsche."/ra/DP/men