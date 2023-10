Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Judenhass/Politik/Verbände

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Judenhass/Politik/Verbände:

"Insgesamt wäre eine Wende im Umgang mit wichtigen Vertretern des Islam in Deutschland dringlich. Sie war es schon vor dem Angriff der Hamas - und sie ist nun noch zwingender. Wenn etwa Verbände wie der Zentralrat der Muslime nicht wirklich auf Distanz gehen zum Terror, wenn Milli Görüs eine "rein islamische Lebensweise" durchsetzen will, dann darf der Staat diese Organisationen nicht hofieren, wie es derzeit nach wie vor geschieht. Bei der Islamkonferenz zum Beispiel, zu der das Bundesinnenministerium lädt, wurden in der Vergangenheit alle Einzelpersonen, darunter kritische Köpfe wie Ahmad Mansour, ausgeladen, auf Drängen der Verbände. Ein Unding: So kann kein wirklich kritischer Austausch entstehen, so packt man die Organisationen in Watte."/zz/DP/he