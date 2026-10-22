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22.10.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Jugend-Protesten
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Jugend-Protesten:
"Es mögen europaweit partiell unterschiedliche Motive den Ärger und die Ängste ausgelöst haben, die Grundproblematik ist und bleibt dieselbe: Jugendliche und junge Erwachsene haben keine Lobby, sie werden bestenfalls nicht ernst genommen, im schlechtesten Fall gelten sie als aufsässig. Statt auf weitere Unruhen auch in Deutschland zu warten, die am Ende wieder populistischen Kräften in die Karten spielen, sollte endlich eine seriöse Bildungs-, Klima- und Wohnungspolitik gemacht werden. Diese drei Politikfelder hätten unmittelbare Auswirkungen auf die Lebensrealität vieler, die sich derzeit auf den Straßen Europas tummeln."/yyzz/DP/he
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