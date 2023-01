Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Klima

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Klima:

"Gerade hat eine neue Studie des Umweltbundesamts vorgerechnet, dass ein Tempolimit deutlich mehr CO2 einsparen könnte als bisher angenommen - 6,7 statt 2,6 Millionen Tonnen pro Jahr. Kein riesiger, aber ein nennenswerter Beitrag zum Erreichen der Klimaziele. Und was geschieht? Nichts. Die Meldung versandet. Muss man da noch erklären, warum junge Menschen an dieser Politik verzweifeln? Da gäbe es eine kostengünstige, nachweislich effektive Methode zum Schutz von Klima (und, nebenbei, auch von Menschenleben). Die Regierung könnte mit einem Tempolimit zudem die Brücke schlagen zur Jugend und der "Letzten Generation" und signalisieren: Wir tun doch was und sind lernfähig."/al/DP/jha